Приголомшливе за своєю цинічною та абсурдною відвертістю висловлювання. Ось воно, отже, заради чого все, смерті та руйнації, знущання над цілою країною! Все робиться, виявляється, заради того, щоб змусити українців стати росіянами. Вони, типу, захотіли з росіян виписатися - а ми приїхали на танках і поставили на пряме наведення аж цілий крейсер "Москва", щоб сказати - ні, пустуєш! З російських виходу нема!

«Але ми не хочемо бути росіянами! - Будете, тварюки!»

Чекали-чекали - і ось! Відразу кілька поінформованих джерел з того боку повідомили, що все… Почалося…

Президент України Володимир Зеленський заявив, що «російські війська розпочали битву за Донбас, до якої так давно готувалися». Його слова підтвердили глава Офісу президента Андрій Єрмак, який обережно назвав це «другою фазою» та специфічно відомий у Росії президентський радник Олексій Арестович, який озвучив навіть «таємні плани» ГШ МО РФ. З «незалежних» джерел про те саме повідомили болгарський розслідувач Христо Грозєв, який здобув популярність у Росії насамперед у зв'язку з напівзабутою вже «справою Навального», і британський неангажований канал ВВС. Проте і американський Пентагон, і російське Міноборони з цього приводу поки що зберігають багатозначне мовчання.

Тим часом українські телеканали повідомляють про масштабні обстріли великих міст. У тому числі Краматорська, Миколаєва та Слов'янська. І повітряну тривогу оголошено майже по всій Україні. Ну і не забуватиме, що Київ весь місяць твердив про якусь «вирішальну битву», надаючи їй характеру практично Армагеддону. Може, й нерви в когось не витримали.

Biorąc pod uwagę, że Stany Zjednoczone dostarczyły już na Ukrainę cztery loty wspomagane wojskowo w ramach 800-milionowego pakietu Bidena, a także 18 systemów artyleryjskich haubic z arsenałów armii amerykańskiej i piechoty morskiej oraz innej ciężkiej broni, być może już na Pauza operacyjna może się skończyć w każdej chwili. Czy to już koniec? Podobno wie tylko Naczelny Wódz. A także czy jest plan na pojedynczą „decydującą bitwę”.

Czy myślisz, że małpa z bunkra zostanie potraktowana w specjalny sposób?

Anastasiia Popenko

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