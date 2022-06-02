Володимир Зеленський: Тиранія має програти. Tyrania musi przegrać

Anastasiia Popenko
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Президент України Володимир Зеленський виступив 2 червня перед політиками Люксембургу. У своєму зверненні він наголосив, що жодна держава не може залишатися байдужою, коли поруч із нею відбувається справжня катастрофа. Володимир Зеленський недаремно порівняв те, що відбувається в Україні, з тим, що пережило людство за часів Другої світової війни. Тоді нацисти загрожували всім народам. Нині це робить Росія. Тому весь світ має об'єднатися, щоб протистояти ворогові. Зробити все можливе, щоби зупинити катастрофу. Більше того, не допустити такого в майбутньому.

Україна змушена протистояти абсолютно всій російській армії. У війні проти нашої держави залучено всі військові країни-агресора. І хоча росіяни на війні втратили понад 30 тисяч бійців, що більше за СРСР втратила за 10 років війни в Афганістані або дві війни в Чечні, це їх не зупиняє.
Ця держава готова ще втрачати та вбивати. Вбивати людей, тому що тільки одна людина в Росії хоче не дати нам залишитися такими, якими ми є, – наголосив Зеленський.
Україна фактично стала частиною Європейського Союзу. Ми вже співпрацюємо як на двосторонньому рівні, так і на рівні ЄС у масштабі, який відповідає повноправному членству.
Президент України наголосив, що в Україні зараз відбувається запекла боротьба за цінності. За те, чим так цінує весь цивілізований світ. І саме перемога нашої держави дозволить кожному європейцю вдихати свободу на повні груди.
Якщо ж верх візьме одна людина, яка хоче знищити будь-яку свободу в Україні та Європі, то для всіх на континенті настане чорний час, – наголосив він.
Przypomniał, że Europa już tego doświadcza. Dlatego jego zdaniem tyrania powinna tę bitwę przegrać. Tylko w ten sposób będzie można zachować otwartość, wolność i zdolność kontynentu do bycia silnym w swojej różnorodności.
Wołodymyr Zełenski zaprosił też na Ukrainę premiera Luksemburga Ksawerego Betel. Zaznaczył, że podczas wizyty w Kijowie można by omówić dalsze sposoby współpracy obu krajów.
Anastasiia Popenko
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