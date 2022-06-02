Володимир Зеленський: Тиранія має програти. Tyrania musi przegrać

Україна змушена протистояти абсолютно всій російській армії. У війні проти нашої держави залучено всі військові країни-агресора. І хоча росіяни на війні втратили понад 30 тисяч бійців, що більше за СРСР втратила за 10 років війни в Афганістані або дві війни в Чечні, це їх не зупиняє.

Ця держава готова ще втрачати та вбивати. Вбивати людей, тому що тільки одна людина в Росії хоче не дати нам залишитися такими, якими ми є, – наголосив Зеленський.

Україна фактично стала частиною Європейського Союзу. Ми вже співпрацюємо як на двосторонньому рівні, так і на рівні ЄС у масштабі, який відповідає повноправному членству.

Президент України наголосив, що в Україні зараз відбувається запекла боротьба за цінності. За те, чим так цінує весь цивілізований світ. І саме перемога нашої держави дозволить кожному європейцю вдихати свободу на повні груди.

Якщо ж верх візьме одна людина, яка хоче знищити будь-яку свободу в Україні та Європі, то для всіх на континенті настане чорний час, – наголосив він.

Przypomniał, że Europa już tego doświadcza. Dlatego jego zdaniem tyrania powinna tę bitwę przegrać. Tylko w ten sposób będzie można zachować otwartość, wolność i zdolność kontynentu do bycia silnym w swojej różnorodności.

Wołodymyr Zełenski zaprosił też na Ukrainę premiera Luksemburga Ksawerego Betel. Zaznaczył, że podczas wizyty w Kijowie można by omówić dalsze sposoby współpracy obu krajów.

Anastasiia Popenko

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