W Bytomiu świętowany będzie Narodowy Dzień Tenisa. Wezmą w nim udział gwiazdy

Oprócz Magdy Fręch, w treningach z dziećmi i meczach pokazowych wezmą udział inni zawodnicy Górnika Bytom:

Będzie im towarzyszył ponadto wychowanek bytomskiego klubu Grzegorz Panfil, czyli reprezentant Polski w Pucharze Davisa.

- Narodowy Dzień Tenisa jest fajną inicjatywą promującą tenis wśród dzieciaków, których warto zarazić pasją do tego sportu. Sam prowadzę akademię tenisową w Ustroniu i wiem jak ważne jest pokazanie dzieciom jak fajny jest tenis, jak wiele zabawy i przyjemności on daje. No i że warto znaleźć czas na treningi po szkole, zamiast siedzieć godzinami przed komputerem - nie ma wątpliwości Panfil.