W Centrum Integracji Międzypokoleniowej w Chorzowie działa punkt, w którym uchodźcy z Ukrainy mogą bezpłatnie otrzymać niezbędne produkty

- Zrobiliśmy to. Wypełniliśmy trzy TIRy darami, które pojadą prosto na Ukrainę. Dzięki Waszej pracy i ofiarności na bieżąco zaopatrywaliśmy Uchodźców w niezbędne do życia produkty. Realnie pomogliśmy - pomogliście - wielu osobom, które znalazły się w bardzo trudnej sytuacji. Zrobiliście to bezinteresownie, poświęcając swój czas, harując w pocie czoła, za nic mając zmęczenie i głód. Brakuje słów, by wyrazić naszą wdzięczność - poinformowano 4 marca na profilu Centrum Integracji Międzypokoleniowej na Facebooku.