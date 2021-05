W Częstochowie powstały pierwsze pasy 3D. Namalowano je na ulicy Legionów z inicjatywy radnych Wspólnie dla Częstochowy

- Będziemy zachęcać różne podmioty, miasto, spółdzielnie do zastosowanie tego rozwiązania na szerszą skalę w miejscach, w których pozwolą na to przepisy prawa. To eksperyment, chcemy sprawdzić, czy takie pasy podniosą bezpieczeństwo. Ludzie szybko zaczęli komentować to rozwiązanie i o to chodzi, bo chcemy skłonić mieszkańców do dyskusji - mówi Jacek Krawczyk, wiceprzewodniczący Rady Miasta.

Pasy 3D powstały przy siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie. To pierwsze w mieście, trójwymiarowe oznakowanie poziome przejścia dla pieszych. Polskie przepisy pozwalają na razie jedynie na instalacje tego typu rozwiązań w ciągach dróg wewnętrznych.