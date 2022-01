W Lublińcu mamy plagę pożarów sadzy w przewodach kominowych

Tylko jednego dnia, 18 stycznia, zastępy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych interweniowały przy trzech pożarach przewodów kominowych w miejscowościach Lubliniec, Ciasna oraz Lisowice.

- Pożary tego typu są bardzo niebezpieczne i stanową zagrożenie dla całego domu a paląca się w bardzo wysokich temperaturach sadza może spowodować pęknięcia i nieszczelności w przewodzie kominowym. Ogień zaczyna rozprzestrzeniać się na wszystko, co przylega do przewodu kominowego. Poprzez pęknięcia do pomieszczeń mieszkalnych mogą dostawać się również toksyczne produkty spalania. Przez niesprawny przewód kominowy dochodzi do podtrucia tlenkiem węgla potocznie zwanym „czadem”. Często z komina wydobywają się strzelające iskrami płomienie ognia, które przeniesione przez wiatr mogą przedostawać się na inne budynki - tłumaczy bryg. Artur Szymanek z KP PSP w Lublińcu.