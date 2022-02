W Mysłowicach powstaje ogromne centrum logistyczne 7R Park Mysłowice

Górny Śląsk to jeden z ważniejszych regionów przemysłowych na południu kraju, a jednocześnie najprężniej rozwijający się regionalny rynek magazynowy w Polsce. Atutem lokalizacji jest bliski dostęp do granicy z Czechami i Słowacją. Położenie przy drodze ekspresowej S1 oraz sąsiedztwo przebiegającej przez Mysłowice autostrady A4 zapewniają doskonałe warunki dla transportu lokalnego, krajowego oraz międzynarodowego.

- Nasz park w Mysłowicach to już kolejna inwestycja 7R na Górnym Śląsku. Coraz więcej firm poszukuje nowoczesnych, wysokiej jakości powierzchni magazynowych, dzięki którym będą mogły zwiększyć swoją efektywność operacyjną. Realizując projekty magazynowo-produkcyjne wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom najemców, zapewniając elastyczność w adaptacji każdej powierzchni i dopasowując ją do oczekiwań klienta - mówi Maciej Krawiecki, Head of Leasing w 7R.