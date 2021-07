W poniedziałek 12 lipca szybko zaszczepisz się w Centrum Handlowym Pogoria w Dąbrowie Górniczej. Szczepionka Johnson&Johnson czeka

Centrum handlowe Pogoria kolejny raz zaprasza do skorzystania z bezpłatnych szczepień przeciwko COVID-19. 12 lipca, od godz. 9 do godz. 18, osoby odwiedzające galerię będą mogły szybko, bezpłatnie i bez kolejki zaszczepić się jednodawkową szczepionką Janssen Vacine firmy Johnson&Jonhnson. Akcja organizowana jest we współpracy ze Śląskim Parkiem Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia.