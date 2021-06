W Psarach otwarto filię Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach

Oficjalnie 2 czerwca 2021 roku otwarto w Psarach, przy ul. Głównej 89, filię Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach.

- Jestem przekonany, że miejsce to będzie łączyć pokolenia, że będzie dobrą i przyjazną przestrzenią, w której każdy mieszkaniec - ten najmłodszy i ten najstarszy – znajdzie coś dla siebie. Filię w Psarach otwarliśmy bowiem z myślą o was i dla was – mówi burmistrz Woźnik Michał Aloszko. - Dziękuję za pracę i zaangażowanie dyrektor MGOK Jadwidze Fabiańczyk i wszystkim pracownikom MGOK, sołtys Psar Danucie Biadacz, która zainicjowała to przedsięwzięcie i wszystkim mieszkańcom. Pamiętajcie, że to wy jesteście gospodarzami tego miejsca. Stworzono je przecież dla was i to wy będziecie tworzyć klimat i ducha tej filii – dodaje.