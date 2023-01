W tych miastach w Śląskiem jest najwięcej singli TOP 23. Tutaj najłatwiej znaleźć swoją drugą połówkę. To lista MIAST SINGLI

W tych miastach w Śląskiem jest najwięcej singli. Sprawdźcie!

Lubicie "Planetę singli"? My przedstawiamy Wam miasta singli - to lista miasta w województwie śląskim, gdzie jest najwięcej singli. Statystycznie w całej Polsce jest więcej kawalerów do wzięcia niż panien.

Co ciekawe najwięcej singli jest w województwie dolnośląskim - 31,1 procent, a najmniej w województwie śląskim - 27 procent. Są jednak miasta w naszym regionie, które zawyżają tę statystykę.

Procentowa liczba singli w danych województwach:

Województwo dolnośląskie: 31,1% (26,6% panien oraz 36,2% kawalerów)

Województwo pomorskie: 30,3% (26,2% panien oraz 34,7% kawalerów)

Województwo małopolskie: 30,2% (26,1% panien oraz 34,7% kawalerów)

Województwo lubuskie: 30,1% (25,4% panien oraz 35,1% kawalerów)

Województwo mazowieckie: 30,0% (26,1% panien oraz 34,4% kawalerów)

Województwo wielkopolskie: 29,8% (25,5% panien oraz 34,4% kawalerów)

Województwo kujawsko-pomorskie: 29,5% (24,8% panien oraz 34,6% kawalerów)

Województwo podkarpackie: 29,4% (24,5% panien oraz 34,7% kawalerów)

Województwo warmińsko-mazurskie: 29,2% (24,3% panien oraz 34,4% kawalerów)

Województwo podlaskie: 28,6% (23,2% panien oraz 34,4% kawalerów)

Województwo lubelskie: 28,4% (23,0% panien oraz 34,3% kawalerów)

Województwo opolskie: 27,8% (23,3% panien oraz 32,7% kawalerów)

Województwo zachodniopomorskie: 27,5% (23,4% panien oraz 32,0% kawalerów)

Województwo świętokrzyskie: 27,5% (21,6% panien oraz 33,8% kawalerów)

Województwo łódzkie: 27,0% (22,5% panien oraz 32,1% kawalerów)

Województwo śląskie: 27,0% (22,6% panien oraz 31,8% kawalerów)