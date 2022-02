Walentynkowe Morsowanie na Pogorii. Nad wodą dominował kolor czerwony ZDJĘCIA

Walentynkowe Morsowanie na Pogorii. Nad wodą dominował kolor czerwony

Tym razem hasłem przewodnim były przypadające w poniedziałek Walentynki. Organizatorzy zachęcali do pojawienia się na morsowaniu na czerwono i faktycznie ten właśnie kolor dominował nad wodą.

W ten weekend odbywał się Międzynarodowy Zlot Morsów w Mielnie, na który udały się delegacje niemal wszystkich polskich klubów morsowych. Na szczęście nie wszyscy miłośnicy zimnych kąpieli wybrali się nad Bałtyk i w niedzielę 13 lutego w samo południe doszło też to tradycyjnego Morsowania na Pogorii.

Morsy kąpiące się w Pogorii miały przypięte czerwone serca, były czerwone balony i zabawne gadżety, a w ostateczności czerwone czapki na głowie. Piękna słoneczna pogoda zachęcała do wejścia do wody, choć wcale nie było tak ciepło jak mogło by się wydawać.