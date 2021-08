Walerian Gwilia w Rakowie Częstochowa. Gruzin podpisał dwuletni kontrakt ZDJĘCIA

Walerian Gwilia w Rakowie Częstochowa. Gruzin podpisał dwuletni kontrakt

Walerian Gwilia urodził się w Gruzji, ale gry w piłkę uczył się na Ukrainie występując w drużynie juniorów Metalista Charków. Później grał w białoruskich zespołach FK Mińsk i BATE Borysów, skąd trafił do FC Luzern. Ze Szwajcarii do Polski sprowadził go dyrektor sportowy Górnika Artur Płatek.

ZOBACZCIE ZDJĘCIA WALRIANA GWILII