Wielka zadyma na meczu GKS Katowice - Widzew Łódź. Płonął stadion, ostrzeliwano się racami WIDEO, ZDJĘCIA

GKS Katowice po zaskakującej porażce z Górnikiem Polkowice w drugim z rzędu domowym meczu zmierzył się z Widzewem Łódź. Tym razem gospodarze z pewnością nie byli faworytami spotkania i znalazło to potwierdzenie na murawie. Wiceliderzy tabeli prezentowali się zdecydowanie lepiej, ale katowiczanie przeciwstawiali im ambicję i długo utrzymywał się wynik bezbramkowy, bez konkretnych sytuacji pod bramkami.

W 37 minucie doszło do sytuacji, która zmieniła losy meczu. W polu karnym widowiskowo padł Bartłomiej Pawłowski po starciu z Hubertem Sadowskim, chociaż piłka była już zdecydowanie za daleko, by mogło się to wiązać z niebezpieczeństwem dla gospodarzy. Lot łodzianina był tak przejaskrawiony, że wszystko wskazywało na żółtą kartkę dla piłkarza Widzewa, także sędzia Jacek Małyszek pozwolił na kontynuowanie gry. Po chwili jednak otrzymał sygnał z VAR-u i wezwanie do monitora. Taki moment zazwyczaj zwiastuje spore problemy dla ekipy zagrożonej i tym razem znów znalazło to potwierdzenie. Lubelski arbiter po obejrzeniu zapisu wskazał na rzut karny, a ten wykorzystał Marek Hanousek.