Wielka zbiórka odzieży dla Oliwki w Czeladzi i Siewierzu. Można będzie też kręcić dla chorej dziewczynki rowerowe kilometry w Będzinie

Dwie tony odzieży! Udana akcja w Czeladzi, a to nie koniec

Fundacja Po Pierwsze, która odbierała zgromadzoną odzież, miała co robić, bowiem w Czeladzi zebrane zostały jej aż dwie tony. A to oznaczało mnóstwo worków, które musiały znaleźć swoje miejsce w samochodzie. Pierwsze worki z ubraniami, ze sprzedaży których dochód zasili konto walczącej o powrót do zdrowia Oliwki Hyli z Boguchwałowic, pojawiły się na I Czeladzkiej Garażówce. Tam także udało się zebrać do puszek 525 złotych dla dziewczynki.

A potem, to już się zaczęło. - Pomysł ze zbiórką w placówkach oświatowych zrodził się w momencie powrotu do nauki zdalnej. Na zaproszenie do organizacji akcji odpowiedziały wszyscy dyrektorzy szkół, przedszkoli i żłobka miejskiego w Czeladzi. W sumie to aż 14 placówek oświatowych – podkreśla czeladzka radna Barbara Wszołek. - To był bardzo dobry pomysł, by starą odzież i inne tekstylia dla Oliwki Hyli zbierać także w naszych placówkach oświatowych. Przedstawiciele fundacji Po Pierwsze odebrali pełne i bardzo ciężkie worki ze szkół i przedszkoli. Byłem, widziałem, trochę pomogłem upychać, bo fundacyjna bagażówka pękała w szwach i okazała się pojemniejsza niż wygląda – dodał Patryk Trybulec, czeladzki radny.