Wielkie majówkowe ściganie na deskach SUP na Pogorii III. W niedzielę rywalizacja zaplanowana została w Katowicach

Zawody zaczęły się o godz. 8 i potrwają do godziny 17. Główny start odbył się o godzinie 13. Zawodnicy startują na specjalnych deskach na stojąco i odpychają się na wodzie wiosłem. SUP to inaczej Stand Up Paddling. Jest jednym z najszybciej rozwijających się na świecie sportów. Jest modny, ogólnorozwojowy oraz widowiskowy. A klub SUP Silesia jest jednym z największych klubów sup w Polsce Południowej. Starty zaplanowane zostały w sobotę w trzech kategoriach: technical race, long distance oraz sprint.

