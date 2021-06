Wieszowa: mężczyzna topił się w stawie. Reanimowali go strażacy. Mieli akurat ćwiczenia w Mikulczycach

- Udało nam się go szybko zlokalizować. Był pod wodą na głębokości ok. 2 metrów. Od razu po wyciągnięciu na brzeg, przystąpiliśmy - razem z ratownikami medycznymi, którzy przybyli na miejsce - do reanimacji. Udało się mu przywrócić funkcje życiowe, choć był nieprzytomny. Został zabrany do szpitala - relacjonuje st. kpt. Wojciech Strugacz, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu.