Wieżowce w Katowicach. Oto Global Office Park. Dwie wieże po 100 m to inwestycja firmy Cavatina. Będzie trzeci wieżowiec. Co na budowie?

Na budowie trzeciej wieży pojawił się samojezdny żuraw, kolejne panele na elewacji, są już częściowo przeszklenia, a poziom wynajęcia całego kompleksu wynosi 50 proc., choć do końca budowy jeszcze rok. Global Office Park w Katowicach, choć nieukończony, wkomponował się już w panoramę Katowic. Zamyka perspektywę ulicy Mickiewicza od zachodu. I ma swoich zwolenników, którzy uważają, że jest lepszy od KTW i... chcieliby, by kompleks był jeszcze wyższy. Im wyższe dwie wieże (bo trzeciej na razie nie ma), tym mniej sceptyków, którzy obawiali się, że elewacja nie będzie elegancka. Nie macie zdania na ten temat? Nie musicie, ale zdjęcia z budowy inwestycji firmy Cavatina przy Mickiewicza i Dąbrówki z czerwca 2021 warto zobaczyć.

Im więcej wysokich budynków powstaje w centrum Katowic, bym bardziej można powiedzieć: Katowice i wieżowce do siebie pasują. Skyline miasta jest coraz ładniejszy. Kompleks KTW przy rondzie - niemal gotowy, Face2Face dobrze wypełnił miejsce przy Chorzowskiej/Grundmanna, czekamy na wizualizację Atala co do pętli Słonecznej, a Stalexport i Węglokoks nie są już najwyższymi budynkami na zachodzie centrum. Coraz więcej jest budynków wysokich na co najmniej 50 metrów, a sięgających 100 i więcej. Skyline Katowic jest coraz lepszy.