Wilkowice: wybuchła substancja łatwopalna. 13-letni chłopak trafił do szpitala . Dziecko jest ciężko poparzone Szymon Bijak

W sobotę 10 lipca doszło do bardzo groźnego zdarzenia w Wilkowicach (pow. bielski). W wyniku wybuchu substancji łatwopalnej 13-letni chłopak został poparzony. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował go do szpitala w Krakowie.