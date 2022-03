Wiosenne porządki – poznaj 3 wnętrzarskie triki, dzięki którym wprowadzisz ład i harmonię do swojego mieszkania

Sypialnia – uporządkowana strefa relaksu

Sypialnia to nasza przestrzeń do odpoczynku. Powinna być uporządkowana, przytulna i dająca wytchnienie po dniu pełnym wyzwań. Zazwyczaj mamy do dyspozycji niewielkie pomieszczenie, więc zdawać by się mogło, że utrzymanie go w ładzie nie zajmie nam dużo czasu. Jest to jak najbardziej możliwe, jeśli wcześniej wyposażymy je w odpowiednie elementy, które pomieszczą i uporządkują wszystkie niezbędne rzeczy.

Aranżując przestrzeń sypialni warto wykorzystać wszystkie dostępne możliwości, które uczynią to wnętrze jeszcze bardziej harmonijnym. Pokój ten jest morzem praktycznych koncepcji i nie musimy ograniczać się wyłącznie do trzymania ubrań oraz dodatków w szafie ubraniowej. Ta jest oczywiście podstawą i warto oprócz wieszaków, umieścić w niej takie akcesoria jak pudełka, koszyki czy organizery do szuflad, dzięki którym łatwiej, ale też szybciej będziemy znajdować potrzebne rzeczy. Pokrowce na odzież służyć będą z kolei przechowaniu tego, co w danym momencie nie jest nam potrzebne.