Wisła Kraków - Piast Gliwice. Fornalik: Zdajemy sobie sprawę, jaki to jest mecz dla Wisły, która ostatnio gra już dobrą piłkę

Piłkarze wracają do ligi po przerwie na reprezentację. Jak ten czas w kontekście pracy z drużyną Piasta ocenia trener Fornalik?

- To był taki specyficzny okres, bo w poprzednich przerwach na reprezentację ta frekwencja na treningach była wyższa. Teraz kilku zawodników uczestniczyło w zgrupowaniach swojej kadry, większość grała swoje mecze. Dwóch-trzech, może czterech leczyło drobne, parodniowe urazy. Na jednym z treningów było nas kilku. Staraliśmy się ten czas dopasować do tego, kto trenuje, co potrzebuje, na jakie cechy zwrócić uwagę. To nie był jakiś szablon, standardowy mikrocykl, tylko mikrocykl przygotowany do potrzeb zawodników. Musieliśmy indywidualizować zajęcia - mówił trener.

Wisłę 14 lutego przejął Jerzy Brzęczek. Teraz miał czas na spokojne wykorzystanie czasu bez ligi. Jakiego rywala spodziewa się Fornalik w niedzielę?

- Trzeba wziąć pod uwagę każdy wariant. Patrząc już na ostatnie mecze Wisły Kraków, choćby z Lechem Poznań u siebie, bardzo dobry w ich wykonaniu, czy co prawda przegrany w Szczecinie, ktoś powiedział jak to jest możliwe, że ta drużyna jest na takim miejscu (16., spadkowym - red.). Po prostu jest jakość w tej drużynie, widać, że w tych ostatnich meczach grali już naprawdę dobrą piłkę. Zdajemy sobie sprawę, jaki to jest mecz dla Wisły i wiemy, że każdy mecz dla nich jest o być albo nie być. Na takie spotkanie się przygotowujemy. Spodziewamy się zespołu zdeterminowanego i który potrafi grać w piłkę. My też w ostatnim czasie byliśmy w dobrej dyspozycji. Liczę na to, że utrzymaliśmy tę dyspozycję w tej przerwie.