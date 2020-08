Wisła remontami stoi. Kiedy koniec przebudowy drogi? Co jeszcze budowane jest w Wiśle? [WIDEO]

Co remontowane jest w Wiśle? Jak długo potrwają remonty? Zobacz naszą rozmowę wideo!

W mieście od miesięcy trwa remont głównej drogi dojazdowej od strony Skoczowa – DW 941. Ze względu na nią, mieszkańcy oraz turyści dojeżdżający do miasta muszą liczyć się ze sporymi utrudnieniami w postaci ruchu wahadłowego, który szczególnie rano i po południu potrafi mocno zakorkować miasto. Remontowana jest także dalsza droga do Czarnego oraz linia kolejowa. Pasażerowie chcący dojechać pociągiem do miasta mogą liczyć na komunikację zastępczą.

Drogi to nie jedyne, co budowane jest aktualnie w Wiśle. Kompletnej przebudowie został poddany Park Kąpielowy w centrum miasta, powstaje także Centrum Edukacji Ekologicznej a niedługo do użytku zostaną oddane nowe ścieżki rowerowe, które połączą miasto z Ustroniem. Zmiany widać na każdym kroku, choć, dopóki remonty się nie zakończą, trzeba będzie jeszcze postać w korkach.

Co jeszcze dzieje się w Wiśle? Kiedy koniec remontów? Zobaczcie naszą rozmowę wideo z burmistrzem Wisły, Tomaszem Bujokiem!