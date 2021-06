Wizz Air Katowice Half Marathon 2021: Policja przerwała bieg ZDJĘCIA

Pierwszy Wizz Air Katowice Half Marathon pod egidą węgierskich linii lotniczych mających jeden ze swoich baz na lotnisku w Katowicach, rozegrano w 2018 r. Rok później rywalizowano ponownie. W 2020 roku imprezy nie udało się rozegrać z powodu pandemii koronawirusa, ale teraz biegacze znów pojawili się w Katowicach, by wystąpić w Wizz Air Half Marathon 2021 przełożonym z maja na czerwiec.

Dwa pierwsze biegi odbyły się bez przeszkód, choć zawodnicy rywalizujący na drugim dystansie mieli do pokonania nie 10 km, ale 11,5 km trasę. W półmaratonie biegacze wyruszali ze startu w kolejności deklarowanych czasów pokonania tego dystansu. Jako pierwsi wystartowali zawodnicy deklarujący pokonanie trasy poniżej 1 godziny i 15 minut, a po nich kolejni z gorszymi czasami.

Na metę dotarło 461 półmaratończyków, ale kolejni nie mogli już przebiec trasy. Co prawda próbowano dokonać ponownego sprawdzenia i objazdu trasy, by wszyscy chętni mogli wystartować, ale większość zdenerwowanych biegaczy, którzy nie mogli wystartować, zdegustowana takim obrotem wydarzeń udała się do domów.

Po godz. 23.30 udało się wystartować kolejnej grupie, ale ze względu na to, że o godz. 1 w nocy zamykano trasę, biegacze mogli przebiec nie 21 km, a tylko 18,3 km. Biegacze upust swojej frustracji związanej z mało kompetentnym zachowaniem organizatora imprezy dali wyraz komentarzach na Facebooku.

