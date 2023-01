Włókniarz Częstochowa przedstawił przedsezonowe plany. Memoriał oraz sparingi z drużynami z Torunia, Bydgoszczy i Rybnika

Włókniarz Częstochowa przystępuje do sezonu 2023 z nadziejami walki o medal PGE Ekstraligi. Częstochowianie obok drużyn z Lublina i Torunia wymieniani są w gronie największych faworytów ligi. Trudno się dziwić, bo prezes Michał Świącik zadbał o solidne wzmocnienia. Z mistrzowskiego Motoru do Częstochowy przenieśli się Mikkel Michelsen oraz Maksym Drabik.

Sezon żużlowy w Częstochowie rozpocznie się od Memoriału

Włókniarz przedstawił plany przygotować do nowego sezonu. Klub zadbał o to, żeby zawodnikom nie zabrakło jazdy. Wiadomo już, że na Arenie zielona-energia.com motocykle po raz pierwszy w tym roku zaryczą przy okazji 49. Memoriału imienia Bronisława Idzikowskiego i Marka Czernego! Impreza poświęcona pamięci dwójce zawodników, którzy na torze zostawili to co najcenniejsze, czyli własne życie, odbędzie się 25 marca 2023 roku (sobota). Godzina zawodów oraz informacje o biletach zostaną ustalone i przekazane w następnych komunikatach.