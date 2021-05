Wodzisław Śląski. W maju nie będzie kartkówek, sprawdzianów ani jedynek! Czyli bezstresowy powrót uczniów do szkół

Wodzisław Śl.: powrót do szkoły bez sprawdzianów i klasówek. "Najpierw adaptacja bez stresu"

Ta wiadomość z pewnością ucieszy młodych uczniów z Wodzisławia Śląskiego. W maju wracają do nauki stacjonarnej w szkołach, ale wielu obawia się nadrabiania zaległości: sprawdziany, klasówki. W wodzisławskich placówkach zadbają o to, aby odbył się on bez większego stresu. Jak dziwnie to zabrzmi, przyjście do szkoły to nowa sytuacja w pandemicznych okolicznościach.