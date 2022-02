Województwo śląskie- Sprawdziliśmy gdzie jest najniższe, a gdzie najwyższe bezrobocie

Znaczny spadek bezrobocia w województwie śląskim

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w końcu grudnia 2021 roku wyniosła 76 324 osoby i jest znacznie niższa, w porównaniu do roku poprzedniego, kiedy sięgała aż 91 032 osób! Według stanu na 31 grudnia 2021 r. wysokość stopy bezrobocia w naszym województwie wynosiła 4,3% i znajduje się na drugim miejscu listy województw o najniższej

wartości tego wskaźnika, zaraz za Wielkopolską.

Najwyższa stopa bezrobocia w Bytomiu

W najtrudniejszej sytuacji są mieszkańcy Bytomia, gdzie wskaźnik bezrobocia wykazał aż 8,4%. W bytomskim urzędzie zarejestrowanych jest 3806 osób, z czego 2117 to kobiety, a 314 z nich ma prawo do zasiłku. Co ciekawe, tylko niewielka część z nich nie była dotychczas aktywna zawodowo.