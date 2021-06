Wojsko sprzedaje dziś sprzęt sportowy i samochody. Przetarg Agencji Mienia Wojskowego 15.06.2021 RED

Zobacz galerię (49 zdjęć) Wojsko pozbywa się niepotrzebnego sprzętu. Wiele z nich jest w całkiem dobrym stanie, bo przezimowały w magazynach. Dzisiaj na przetargu Agencji Mienia Wojskowego znalazły się m.in. sprzęty sportowe, samochody, sprzęty ogrodnicze.Zobacz szczegóły oferty z cenami

Wojsko sprzedaje dzisiaj sprzęt z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego organizuje kolejną wyprzedaż sprzętu wojskowego. We wtorek, 15 czerwca, odbędzie się przetarg oddziału AMW w Poznaniu. Co w ofercie? Kilka samochodów ciężarowych, elementy umundurowania i sporo sprzętu do ćwiczeń - rowerki, ławeczki, atlasy.