Wojsko sprzedaje agregaty, pompy i sprzęt techniczny. Przetarg Agencji Mienia Wojskowego 18.06.2021

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.06.2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Bydgoszczy, ul. Gdańska 163a.

Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach 09 i 10.06.2021 r. o godz. 9.00 i 14.00 w następujących miejscach:

• poz. 1÷40 Magazyn OR AMW Bydgoszcz • poz. 41÷42 RZI Bydgoszcz • poz. 43÷44 1 Blog Bydgoszcz • poz. 45÷61 1RBLog - Skład Grudziądz i Grupa • poz. 62, 63 3RBLog Kraków - WWSM Kutno • poz. 64÷69 3 RBlog Kraków - Skład Gałkówek • poz. 70÷72 11 WOG Bydgoszcz • poz. 73 13 WOG Grudziądz - Grupa • poz. 74÷88 13 WOG Grudziądz - GZ Brodnica • poz. 89, 90 13 WOG Grudziądz - GZ Chełmno • poz. 91 32 BLT Łask • poz. 92÷102 12 WOG Toruń • poz. 103÷119 12 WOG Toruń - GZ Inowrocław • poz. 120÷130 1RBLog Wałcz - Skład Toruń • poz. 131÷136 31 WOG Zgierz - Leźnica Wielka • poz. 137, 138 31 WOG Zgierz - SOI Łódź • poz. 139, 140 31 WOG Zgierz • poz. 141 1RBLog - Skład Piła • poz. 142, 143 1RBLog - Skład Gardeja • poz. 144÷155 RBLog - RWT Bydgoszcz • poz. 156÷183 1 RBLog - SM Dolaszewo • poz. 184 14 WOG Poznań - Dolaszewo. • poz. 185, 186 JFTC Bydgoszcz • poz. 187, 188 RCI Bydgoszcz • poz. 189÷197 Magazyn OR AMW Bydgoszcz • poz. 198÷201 Siedziba OR AMW Bydgoszcz.