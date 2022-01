WOŚP 2022 w Dąbrowie Górniczej: koncerty, morsowanie, licytacja wspólnego gotowania z Masterchefem Maciejem Regulskim OPRAC.: Piotr Sobierajski

W niedzielę 30 stycznia odbędzie się 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak co roku Dąbrowa Górnicza gra razem z WOŚP i zachęca wszystkich mieszkańców do wsparcia tej inicjatywy. Oto, co się będzie działo w mieście. Ciekawe są też licytacje, a w trakcie jednej z nich można wylicytować wspólne gotowanie z Masterchefem Maciejem Regulskim i prezydentem Dąbrowy Górniczej.