WOŚP w Tarnowskich Górach zebrał 138 tys. zł. To rekordowa zbiórka

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Tarnowskich Górach zakończył się sukcesem. Miasto zebrało w tym roku 138 tys. zł! Finał jak co roku organizowała na tarnogórskim rynku Śląska Fundacja Pasjonatów Techniki Militarnej "Garnizon Górnośląski". Dzień wcześniej tradycyjnie była impreza w "Starej Stajni u Wojtachy".

W tym roku Tarnowskim Górom udało się zebrać 138 tys. zł na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na ulice naszego miasta wyszło 120 wolontariuszy z puszkami. W sobotę, 29 stycznia impreza wośpowa odbyła się w kultowej "Starej Stajni u Wojtachy". Lokal zebrał 8320,75 zł na rzecz WOŚP. - Jest to absolutny stajniowy rekord!!! - poinformowali właściciele lokalu. - To był wspaniały czas nie tylko podczas samego finału, ale okres przygotowań i organizowania całej akcji to dla nas zawsze duże przeżycie i kolejny pakiet super wspomnień, które zostaną z nami już na zawsze - dodają. ZOBACZCIE ZDJĘCIA

30. Finał WOŚP na tarnogórskim rynku z "Garnizonem Górnośląskim"

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Tarnowskich Górach tradycyjnie odbył się na Rynku. Został zorganizowany przez Śląską Fundację Pasjonatów Techniki Militarnej "Garnizon Górnośląski". Członkowie serwowali swoją kultową grochówkę.

- Wynik finansowy jest lepszy niż w ubiegłych latach - Mamy kolejny rekord mimo pogody. Przyznam, że rano przed organizacją wszyscy byli przerażeni. Pogoda nie rozpieszczała. Mimo to ludzie przychodzili do nas i brali naszą grochówkę do słoików. To było ujmujące - przyznaje Marek Pilarek, organizator 30. Finału WOŚP na tarnogórskim rynku. Garnizon na rzecz WOŚP zebrał kwotę 15806,32 zł. Dzięki pracy wolontariuszy i licytacjom na tarnogórskim rynku udało się zebrać 10842,32 zł. Kwotę podbiły jeszcze licytacje online, z których do WOŚP trafi. 4964 zł.