Woźniki. Malownicze miasteczko pod Lublińcem. Tutaj życie płynie wolniej: małe sklepiki, rynek i pola rzepaku

Woźniki budzą się do życia wcześnie rano. Mieszkańcy spieszą do pracy, do swoich zajęć w gospodarstwach. Powoli zapełnia się samochodami miejski rynek, gdzie tuż obok tryska sporych rozmiarów fontanna. Ludzie poruszają się tu głównie na rowerach.

Niemal wszyscy się tu znają i pozdrawiają na ulicy. Każdy ma jakieś swoje małe obowiązki do wykonania - a to zakupy, drobne naprawy, sprzątanie i sprawy do załatwienia na poczcie czy w urzędzie. Na ulicy można spotkać też burmistrza, który przemierza małe uliczki, spiesząc do swoich obowiązków.