Wraca zdalne nauczanie. Czy to może się znów udać? MEMY. Od 20 grudnia lekcje on-line

Wraca zdalne nauczenie - MEMY

Rok temu sytuacja epidemiczna w kraju doprowadziła do zamknięcia szkół już w listopadzie. Wraz ze wzrostem zakażeń, na zdalne nauczanie najpierw zaczęli przechodzić uczniowie placówek ponadpodstawowych i klas IV-VIII podstawówek w powiatach objętych czerwoną strefą. Z czasem czerwona strefa została wprowadzona w całej Polsce, a 9 listopada decyzją rządu do uczących się na odległość dołączyli podopieczni klas I-III szkół podstawowych.

W roku szkolnym 2021/2022 po raz pierwszy uczniowie i nauczyciele zasiądą do nauki zdalnej już 20 grudnia. Wiemy, że zdalna potrwa przynajmniej do 9 stycznia. Jak nowe uregulowania widzą internauci? Jak zwykle można liczyć na dowcipne i cięte podejście do nauki na odległość i jej efektów, co przejawia się w memach i zabawnych obrazkach na ten temat. Rodzice uczniów już nie mogą się doczekać. Zobacz śmieszne obrazki podsumowujące sytuację.