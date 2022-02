Wróżka Jasmina na marzec czeka nas trudny miesiąc, ale pod jego koniec gwiazdy szykują powrót do rozsądku wróżka Jasmina

Wróżka Jasmina przepowiada, co czeka nas w marcu. Pixabay

Wiosnę powitamy w mieszanych nastrojach. Początek marca zapowiada się nieciekawie; koniunkcja wojowniczego Marsa z posępnym Plutonem, do której dojdzie 3 marca, zapowiada liczne konflikty. Wielu znakom Zodiaku nie będzie w marcu łatwo. W słabszej kondycji znajdą się Barany, Wagi, Panny i Skorpiony. Ważne planety symbolizujące uczucia i energię, czyli Wenus i Mars, będą pod wpływem Plutona, a to zawsze oznacza kłopoty. Co więc robić? Baran powinien unikać brawury, Byk trzymać się tego, co już posiada, Bliźniętom dobrze zrobi jakaś zmiana, Raki muszą odpocząć psychicznie, a Lwy muszą cofnąć się w porę. Panny muszą w marcu słuchać swojej intuicji, Wagi powinny dążyć do harmonii, Skorpiony nie mogą dać się zastraszyć. Strzelce poświęcą się rodzinie, Koziorożce nie będą miały nastroju do zabawy, Wodnik będzie działać pod wpływem silnych emocji, a Ryby odczują poprawę finansową. Problemów nikomu nie zabraknie. Pomoże dopiero koniunkcja Wenus z rozsądnym Saturnem 28 marca, bo Saturn ostudzi egzaltację i przywoła ludzkość do rozsądku. Do marcowego horoskopu dodajemy charakterystykę znaków Zodiaku jako przeciwników. Który z nich działa zza węgła, a który z otwartą przyłbicą? Który znak jako wróg jest najgroźniejszy? A który unika walki? Warto sprawdzić.