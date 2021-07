Wycieczka do lasu. Jak się do niej przygotować? Jak bezpiecznie spędzić czas w lesie

Najważniejsza jest świadomość

Polskie lasy są piękne. Zwłaszcza na południu Polski mamy ich naprawdę sporo. Piękne trasy, którymi możemy spacerować, ale i pokonywać je rowerem, a nawet konno! Wycieczki w lasach mogą być także kilkudniowe. W całym kraju jest wiele miejsc, gdzie możemy w lesie biwakować. Do każdej wycieczki w lesie należy się jednak odpowiednio przygotować. Najważniejsza jest świadomość, czyli gdzie dokładnie się wybieramy. Powinniśmy sprawdzić, jaki teren nas interesuje, jaki szlak prowadzi przez naszą wycieczkę i jaki jest to stopień trudności. Należy określić, ile czasu zajmie nam cała wycieczka. Jeżeli dojeżdżamy w jakieś miejsce samochodem - dobrze jest sprawdzić wcześniej, gdzie znajduje się najbliższy parking. Oczywiście, ważnym jest, by sprawdzić stan baterii naszego telefonu - w sytuacji zagrożenia, tylko dzięki niemu wezwiemy pomoc. Przed rozpoczęciem wycieczki dobrze jest poinformować znajomych lub rodzinę, gdzie będziemy się znajdować i kiedy powinniśmy wrócić.