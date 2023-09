Wyjątkowy Dzień Przedszkolaka w Przedszkolu nr 1 "Słoneczko" w Zawierciu. Do dzieci zawitały urocze alpaki. Zobaczcie WIDEO i ZDJĘCIA

- Uważam, możliwość kontaktu dzieci z alpakami to bardzo dobry pomysł. Dzieci uczą się kontaktu z żywym zwierzęciem, przede wszystkim odpowiedzialności. Uczą okazywać się czułości i podejścia do zwierzęcia, że należy to robić delikatnie, jak nakarmić. Dzieci w sposób intuicyjny praktycznie robią to bardzo dobrze. Uczą się w na żywym przykładzie, tego co na co dzień przekazywane im jest przez książki czy filmiki - mówi Anna Woźniak, nauczyciel z Przedszkola nr 1 "Słoneczko" w Zawierciu.