Wyłączenia prądu w śląskim. Gdzie 8.08 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Planowane wyłączenia prądu w śląskim

Bielsko-Biała

Bielsko Biała ulica Groszkowa, Dumna, Jaworowa, Kąty, Maślaków od nr 7 do nr 16, Bestwińska od nr 210 do ul. Podleskiej,

10.08 od godz. 8:00 do 17:00

Mazańcowice ul. Zielona, Miodowa, Spacerowa nr 749, 985, Dębowa,

10.08 od godz. 8:00 do 15:00

Bielsko-Biała ulica Sobieskiego nr 83, 85, Graniczna - cała ulica + blok w budowie za Kolumną Transportu Sanitarnego,

10.08 od godz. 8:30 do 14:00

Bielsko-Biała ul. Sobieskiego od nr 76 do nr 90 i 91 - nie dotyczy nr 89.

Piastowska kioski na przystankach autobusowych,

10.08 od godz. 8:30 do 9:30