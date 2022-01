Wypadek autobusu w Jastrzębiu. "Gdy wyciągali dziecko, o mało zawału nie dostałem" Barbara Kubica-Kasperzec

Wypadek autobusu w Jastrzębiu. Dziewięć osób zostało rannych w wypadku autobusu komunikacji miejskiej w Jastrzębiu-Zdroju. Kierujący autobusem 47-latek albo zasłabł, albo stracił przytomność, przejechał przez przeciwległy pas ruchu i z impetem uderzył w drzewo. To, że nikt w tym wypadku nie stracił życia, a życiu rannych pasażerów oraz kierowcy nic nie zagraża, to prawdziwy cud. Wszyscy poszkodowani trafili do ślaskich szpitali.