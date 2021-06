Wypadek karetki pogotowia w Przybynowie. Ratownicy zostali ranni po zderzeniu z oplem

Kiedy większość smartfonów będzie w stanie obsługiwać sieć 5G. Kogo będzie na nie stać?

Zakładając, że średnie ceny sprzedaży będą dalej spadać, przewiduje się, że do końca 2022 r. co drugi smartfon sprzedawany na świecie będzie obsługiwał 5G. Przystępna cena wciąż jest ważna, ale młodzi użytkownicy są bezkompromisowi w kwestii wyglądu i wydajności. Oczekują, że telefony 5G pokażą, jak bardzo różnią się w stosunku do poprzednich generacji, w tym poprzez unikalny design i nowe funkcje.