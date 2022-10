Wypadek na autostradzie A1 pomiędzy Rybnikiem, a Żorami. Osobówka uderzyła w tył cysterny ZDJĘCIA

Wyglądało to dramatycznie. We wtorkowy poranek, po godzinie 8, na autostradzie A1 na odcinku pomiędzy węzłami Rybnika a Żorami doszło do wypadku samochodowego.

- Samochód osobowy najechał na tył naczepy cysterny - informują nas obecni na miejscu zdarzenia strażacy.

Cysterna jest cała, natomiast osobowy samochód jest kompletnie rozbity. Kierujący osobówką została zabrany do szpitala, nie ucierpiał natomiast kierowca cysterny. Do wypadku doszło na pasach prowadzących od Gliwic w stronę Gorzyczek i dalej Ostrawy. Na miejscu pracują służby.