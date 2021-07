Wypadek na DK1 w Mykanowie. Zderzyły się cztery samochody. Były spore utrudnienia w ruchu

Wypadek na DK1 w Mykanowie

Uwaga kierowcy! Duże kłopoty na DK 1 na wysokości Mykanowa na trasie Katowice - Łódź. We wtorek 6 lipca ok. 6.00 doszło do stłuczki z udziałem samochodu ciężarowego, busa i dwóch samochodów pojazdów osobowych.

Na miejscu trwały działania służb ratunkowych. Przez ponad godzinę były spore utrudnienia w kierunku Katowic - sznur samochodów liczył nawet 1,5 km. Ruch udało się udrożnić ok. 7.30.