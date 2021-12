Wypadek w Rybniku

Do wypadku doszło na ulicy Żorskiej w Rybniku. Wiadomo, że samochód osobowy potracił tam 14-letniego rowerzystę. Chłopak został lekko ranny, przewieziono go do szpitala w Rybniku. Szczegółowe okoliczności zdarzenia ustalają policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Rybniku.