Wypadek w Rybniku. Na pasach przy ulicy Chabrowej potrącona została piesza. Kobieta trafiła do szpitala Barbara Kubica-Kasperzec

Na pasach przy ulicy Chabrowej w Rybniku potrącona została piesza ARC Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Kierowcy uważajcie! Na ulicy Chabrowej na rybnickim osiedlu Nowiny we wtorkowy poranek doszło do wypadku. Samochód potrącił pieszą. Poszkodowana kobieta trafiła do szpitala.