Wypadki w Beskidach. 15-letni rowerzysta doznał wielonarządowych obrażeń. Akcja GOPR na górze Żar

Do kilku poważnych wypadków na beskidzkich górskich szlakach pieszych i rowerowych doszło w niedzielę 9 maja. Słoneczna pogoda przyciągnęła w Beskidy setki turystów, a to przełożyło się na liczbę interwencji ratowników Grupy Beskidzkiej GOPR.

Do najpoważniejszego wypadku doszło na trasie rowerowej Air Line na górze Żar. Tuż przed południem goprowcy dostali zgłoszenie o wypadku 15-letniego rowerzysty. Do wypadku został również zadysponowany Zespół Ratownictwa Medycznego z Żywca, który jako pierwszy dotarł na miejsce zdarzenia.

Po zabezpieczeniu urazów oraz wstępnej stabilizacji stanu 15-latka, chłopak został przeniesiony w materacu próżniowym i koszu ewakuacyjnym do śmigłowca LPR. 15-latek trafił do szpitala w Katowicach.

W trakcie działań na Żarze do Centralnej Stacji Ratunkowej w Szczyrku wpłynęło kolejne zgłoszenie o turystce schodzącej z Rysianki do Złatnej. Kobieta poślizgnęła si e i upadła na zmrożony płat śniegu. W efekcie doznała urazu podudzia oraz stawu skokowego. Ze Szczyrku wyjechał drugi zespół ratowników, który po dotarciu do poszkodowanej i zabezpieczeniu urazu, ewakuował ją do Złatnej karetką terenową GOPR.

Tuż po powrocie pierwszego zespołu do Szczyrku dotarło kolejne zgłoszenie o poszkodowanym rowerzyście. - To już trzeci wypadek rowerzysty na trasie Rock'n'Rolla (kompleks górskich ścieżek rowerowych Enduro Trails Bielsko-Biała - red.), tym razem na odcinku poniżej szczytu Kołowrót - wyliczają ratownicy GOPR.