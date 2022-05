Wystawa Pojazdów Ekologicznych „Eko Moto” przy Politechnice Częstochowskiej

- Bycie eko to już nie tylko modny trend, to przede wszystkim potrzeba naszych czasów. Wiemy bowiem, jak dużo zanieczyszczeń produkuje transport. Celem organizatorów jest pokazanie szerokiego wachlarza możliwości w tym względzie, a także prezentacja rozwoju tego konkretnego sektora w branży motoryzacyjnej. Już teraz dzięki wszystkim ekologicznym innowacjom do atmosfery przedostaje się zdecydowanie mniej szkodliwych czynników – komentuje Paweł Konieczny, prezes zarządu, dyrektor naczelny ZGM TBS Sp. z o.o. w Częstochowie.