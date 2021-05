Wyzwania dla województwa śląskiego, czyli jak przejść łagodnie transformację gospodarczą?

- Miasta muszą znaleźć pomysł na siebie i sięgać po dostępne środki. Dzisiaj idziemy w kierunku ekologicznym, światowy biznes o to pyta: jakie jest nasze podejście do ekologii czy środowiska - mówił marszałek Jakub Chełstowski. - Przed takimi miastami, jak Rybnik, Wodzisław Śl. Ruda Śl, powiat bieruńsko-lędziński stoją wielkie wyzwania. Pamiętajmy też, że nie ma jednej recepty na transformację regionu. Nasi partnerzy z Niemiec czy Francji też odnieśli mnóstwo porażek podczas transformacji. A to, co sprawdziło się u nich, niekoniecznie sprawdzi się u nas . Można przejść transformację suchą stopą, ale trzeba postawić na współpracę - zakończył.