X-Men. Punkty zwrotne. Wojna o mesjasza. Recenzja komiksu o pierwszej mutantce urodzonej pod Dniu M

"X-Men. Punkty zwrotne. Wojna o Mesjasza" to drugi komiks wydany w Polsce przez Egmont opowiadający o losach młodej mutantki Hope. To pierwsza mutantka urodzona po Dniu M i zarazem ostatnia nadzieja na przetrwanie gatunku homo superior, uciekła w przyszłość, gdzie miała bezpiecznie dorosnąć pod opieką Cable’a. Są jednak tacy, którzy widzą w dziewczynce śmiertelne zagrożenie i nie spoczną, dopóki jej nie zabiją.

Czy X-Force – grupa do zadań specjalnych pod dowództwem Wolverine’a – zdąży ją ocalić przed Bishopem i jego nowym straszliwym sojusznikiem? Jaką rolę odegra Deadpool? I czy Hope rzeczywiście uratuje mutantów przed wyginięciem, czy raczej… sprowadzi na nich zagładę?

Autorami scenariusza są są Duane Swierczynski („Deadpool: Wojna Wade’a Wilsona”, „Punisher Max”) oraz Craig Kyle i Christopher Yost. Ich wspólne dzieło to poważna historia o rozterkach potężnych mutantów. Autorzy przybliżają nie tylko postać Hope, ale również Cable'a, Stryfe'a oraz Apocalipse'a. Scenarzyści dobrze radzą sobie z narracją, której jednym z głównych elementów są podróże w czasie. Trzeba sobie jednak uczciwie powiedzieć, że nie jest to historia ani specjalnie odkrywcza, ani wnosząca nowości do świata mutantów.