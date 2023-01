"You Can Dance - Nowa Generacja": 6 stycznia rusza druga edycja tanecznego show TVP2. Są zmiany w jury i nowa prowadząca

Druga edycja popularnego show tanecznego dla dzieci

6 stycznia to początek emisji odcinków drugiej edycji programu "You Can Dance - Nowa Generacja". Ponownie zobaczymy w nim młodych, pełnych pasji i zdolności tancerzy w wieku 8-13 lat, którzy pokonując własne słabości i szlifując talent, powalczą o tytuł najlepszego tancerza "You Can Dance – Nowa Generacja" i czek na 100 tysięcy złotych.

O ile nie zmieniają się reguły samej gry, to nowa edycja tanecznego show telewizyjnej "Dwójki" przyniosła zmiany w składzie personalnym.

Ida Nowakowska, która prowadziła pierwszą edycję programu, tym razem zasiadła w jury. Obok niej, w roli jurorki "You Can Dance - Nowa Generacja" zadebiutowała także Katarzyna Cichopek (panie zastąpiły Klaudię Antos i Michała Kostrzewskiego, którzy byli w składzie jury w pierwszej odsłonie programu). Po raz kolejny w składzie jurorskim zobaczymy Agustina Egurrolę.