Z lotniska w Pyrzowicach bezpośrednio na Kubę i do Tajlandii. Nowe kierunki lotów z Katowice Airport w ofercie biura podróży Rainbow

Bezpośrednie loty na Kubę i Tajlandię z lotniska w Pyrzowicach

W tym roku polecimy z Pyrzowic na Kubę i Tajlandię. I to bez żadnych przesiadek - bezpośrednio z Katowice Airport. Będzie to możliwe, bo biuro podróży Rainbow poszerzy swoją ofertę wakacji z lotniska w Pyrzowicach. Nowe bezpośrednie połączenia czarterowe będą obsługiwane za pomocą bazującego w Katowice Airport Boeinga 787-8 Dreamliner Polskich Linii Lotniczych LOT.

Na bezpośrednie loty na Kubę i do Tajlandii będzie jednak trzeba trochę poczekać. Nowa oferta biura podróży Rainbow zacznie obowiązywać dopiero w sezonie zima 2021/2022. Pierwszy samolot do Varadero na Kubie według nowej oferty wystartuje 6 listopada 2021 roku. Kierunek ten będzie obsługiwany co tydzień - do 19 marca 2022 roku.