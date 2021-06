Z nurtem Rudy. Żorzanin, Piotr Krówka stworzył pierwszy kajakarski przewodnik po rzece. W planach ma już kolejne publikacje

W Rybniku będą żegnać lato spływem kajakowym i piknikiem

Spływ kajakowy połączony z piknikiem. To sposób na to, by nad rzeką Rudą w Rybniku pożegnać lato. Do akcji zaprasza miasto Rybnik, klub Gaja i "Aktywni Team". Piknik odbędzie się 3 września, dla uczestników przygotowano ekologiczne gry i zabawy.