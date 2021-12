Zabójstwo 13-letniej Patrycji z Bytomia. Rozpoczął się proces 15-letniego Kacpra S. Wyrok jeszcze w tym tygodniu? MCH

Przed sądem dla nieletnich w Tarnowskich Górach rozpoczął się we wtorek, 14 grudnia, proces 15-letniego Kacpra, który w styczniu przyznał się do zabicia 13-letniej Partycji z Bytomia. Dziewczyna była z nim w ciąży. Nastolatkowi grozi pobyt w poprawczaku do 21. roku życia. Chłopak sądzony jest bowiem jako nieletni. W momencie zabójstwa dziewczyny, nie miał ukończonych 15 lat.