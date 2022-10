Zabrze. O kobiecym zdrowiu bez tabu. Go Healthy Girl i Centrum Handlowe Platan zapraszają na bezpłatne wykłady, warsztaty oraz USG piersi RED.

Już 28 i 29 października (piątek i sobota) mieszkanki Zabrza i okolic będą mogły wziąć udział w bezpłatnych badaniach USG, wykładach specjalistów m.in. z zakresu endometriozy, fizjoterapii uroginekologicznej oraz ginekologii. Spotkania i warsztaty to kolejna odsłona kampanii Go Healthy Girl, której celem jest upowszechnianie profilaktyki kobiecego zdrowia intymnego. Współorganizatorem i sponsorem kampanii jest CH Platan. Inauguracja będzie transmitowana online w mediach społecznościowych Go Healthy Girl oraz CH Platan. Dziennik Zachodni jest patronem medialnym tego wydarzenia.